Мужчина из мести убил знакомого в Малой Валяевке

24.04.2024 | 19:42

В Пензенском районе вынесли приговор 40-летнему мужчине, который из мести убил знакомого. Преступление было совершено в декабре 2023 года.

В ночь на 23-е число мужчина, будучи нетрезвым, залез в кухню дома в селе Малая Валяевка. С собой он захватил нож. Встретив хозяина, злоумышленник ударил его оружием в шею и другие части тела.

Через некоторое время раненый скончался.

Во время следствия агрессор объяснил, что был знаком с погибшим около 20 лет и решил отомстить ему: якобы неприятель совершил преступление и переложил вину за него на мужчину, отправив его в места лишения свободы.

Также, помимо убийства, агрессора обвинили в угрозе убийством. Жертвой стала его сожительница. Согласно материалам дела, все произошло 3 декабря 2023 года в квартире. Злоумышленник размахивал ножом перед лицом женщины и грозил зарезать ее.

«Мужчине назначено наказание в виде 8 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с ограничением свободы на 1 год», - сообщили в пресс-службе Пензенского районного суда.

Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.