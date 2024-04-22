В Пензе бесстрашные сотрудницы магазина защитили кассу

22.04.2024 | 20:06

В Пензе вынесли приговор местному жителю, решившему ограбить продуктовый магазин на улице Кронштадтской.

Все случилось вечером 11 февраля этого года. Пензенец решил пойти на преступление из-за финансовых трудностей. Он тщательно подготовился к разбойному нападению: взял из кухни нож, лицо скрыл под медицинской маской.

Попав в торговый зал, злоумышленник заметил женщину у кассы. Это была заместитель управляющего магазином. Она пересчитывала выручку, общая сумма которой составила 97 707 рублей. Приблизившись, пензенец приставил нож к ее спине и потребовал отдать деньги, угрожая применить оружие. Сотрудница не испугалась. Она бросила купюры в кассу и захлопнула ее.

За соседней кассой в тот момент находилась другая работница магазина. Спасая начальницу, женщина потянула ее на себя, подальше от лезвия ножа. Злоумышленник, осознав, что план провалился, выбежал из магазина, а затем выбросил нож.

Мужчину приговорили к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима.

«Судом отмечены действия сотрудников магазина, которые одновременно предотвратили применение насилия, опасного для жизни и здоровья, а также сохранили денежные средства, принадлежавшие организации, в связи с чем в адрес руководителя сети магазинов вынесено частное постановление, в котором ставится вопрос о поощрении данных сотрудников», - сообщили в пресс-службе Октябрьского районного суда Пензы.