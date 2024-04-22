Накопившую долги пензячку заставили чистить городские улицы

22.04.2024 | 19:29

45-летней жительнице Железнодорожного района Пензы, накопившей штрафов за административные правонарушения на сумму более 300 тысяч рублей, придется бесплатно трудиться на благо общества.

Горожанка избегала приставов, постоянной работы не имела и выплачивать долги не собиралась. На нее составили протокол, и мировой суд назначил ей наказание в виде 350 часов обязательных работ.

«Женщина приступать не торопилась, а от судебных приставов скрылась, полагая, что такие ухищрения позволят ей уйти от отбытия наказания», - рассказали в управлении областного УФССП России.

Пензячку объявили в розыск и нашли в соседнем районе. «Теперь женщина трудится на благо города, делая улицы чище», - уточнили в управлении.

Ранее жителю Пензы пришлось помогать коммунальщикам с уборкой снега. Такое наказание ему назначил суд за езду без прав.