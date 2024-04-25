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Криминал

Лунинец ударил битой знакомого, обматерившего его при сыне

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36-летний лунинец нанес тяжкий вред здоровью 32-летнего знакомого и остался на свободе. Условно.

Мужчины встретились вечером 5 ноября прошлого года в магазине на улице Юбилейной. Младший был пьян и, по словам старшего, на выходе без причины стал нецензурно оскорблять его при сыне.

Не стерпев, лунинец достал из машины деревянную биту и трижды ударил ею матерщинника по левой руке и спине, а потом дважды (кулаком и ногой) стукнул по голове.

У пострадавшего обнаружили комплекс телесных повреждений, среди которых открытая черепно-мозговая травма и ушиб головного мозга.

В процессе следствия агрессор добровольно выплатил жертве полмиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда.

Суд назначил ему 3 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года, а также взыскал еще 200 тысяч в возмещение морального вреда, сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

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