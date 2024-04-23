ЧП на площади Ленина: обвиняемого отправили под домашний арест

23.04.2024 | 14:30

Во вторник, 23 апреля, 18-летнему пензенцу, ударившему ножом 15-летнего подростка на площади Ленина, избрали меру пресечения.

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд принял решение о домашнем аресте на 2 месяца.

«До 21 июня 2024 года», - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

ЧП случилось вечером 21 апреля. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев написал, что несовершеннолетний школьник с компанией короткостриженых друзей подошел к длинноволосому молодому человеку в синем бомбере и черной обуви с белыми шнурками.

Ребятам не понравился его внешний вид (такое сочетание считается признаком принадлежности к молодежной субкультуре, именуемой «скинхедами». - Прим. ред.). Подростки поинтересовались у парня, не участвует ли он в подобном, а услышав отрицательный ответ, начали ножами срезать шнурки с его ботинок.

Молодой человек какое-то время стоял неподвижно, а затем внезапно оттолкнул несовершеннолетнего и несколько раз ударил его собственным ножом. Нападавший попытался скрыться, но его нашли и задержали. Раненого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.