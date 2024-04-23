Сетевое издание|18+|Вторник|23 апр 2024|16:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+15oC
+16oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+15oC
+16oC
Завтра | Ясно |
 

Криминал

ЧП на площади Ленина: обвиняемого отправили под домашний арест

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Во вторник, 23 апреля, 18-летнему пензенцу, ударившему ножом 15-летнего подростка на площади Ленина, избрали меру пресечения.

Следователь ходатайствовал о заключении обвиняемого под стражу, однако суд принял решение о домашнем аресте на 2 месяца.

«До 21 июня 2024 года», - уточнили в пресс-службе Ленинского районного суда.

ЧП случилось вечером 21 апреля. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев написал, что несовершеннолетний школьник с компанией короткостриженых друзей подошел к длинноволосому молодому человеку в синем бомбере и черной обуви с белыми шнурками.

Ребятам не понравился его внешний вид (такое сочетание считается признаком принадлежности к молодежной субкультуре, именуемой «скинхедами». - Прим. ред.). Подростки поинтересовались у парня, не участвует ли он в подобном, а услышав отрицательный ответ, начали ножами срезать шнурки с его ботинок.

Молодой человек какое-то время стоял неподвижно, а затем внезапно оттолкнул несовершеннолетнего и несколько раз ударил его собственным ножом. Нападавший попытался скрыться, но его нашли и задержали. Раненого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте