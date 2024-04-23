Поножовщина на площади Ленина: стало известно состояние раненого

15-летний участник конфликта, произошедшего в воскресенье, 21 апреля, на площади Ленина в Пензе, находится в стабильном состоянии.
По данным портала PenzaInform.ru, подросток переведен в обычную палату.
ЧП случилось вечером. Телеграм-канал Baza со ссылкой на очевидцев написал, что школьник с компанией короткостриженых друзей подошел к длинноволосому 18-летнему юноше в синем бомбере и черной обуви с белыми шнурками.
Ребятам не понравился его внешний вид (такое сочетание считается признаком принадлежности к молодежной субкультуре, именуемой «скинхедами». - Прим. ред.). Подростки поинтересовались у парня, не участвует ли он в подобном, а услышав отрицательный ответ, начали ножами срезать шнурки с его ботинок.
Молодой человек какое-то время стоял неподвижно, а затем внезапно оттолкнул одного из участников конфликта и несколько раз ударил собственным ножом.
Нападавший попытался скрыться, но его нашли и задержали. Раненого госпитализировали. Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.
Суд избрал обвиняемому меру пресечения в виде домашнего ареста - пока на 2 месяца.
▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀