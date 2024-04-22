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Криминал

Житель Нижней Елюзани едва не убил незнакомца на улице за дерзкий ответ

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34-летнего жителя Нижней Елюзани Городищенского района обвинили в совершении трех преступлений, в их числе угроза убийством.

Согласно материалам дела, 18 декабря 2023 года мужчина, паркуя свой автомобиль Skoda Octavia на улице Мира в Пензе, задел соседнюю машину. На место ДТП прибыли сотрудники Госавтоинспекции и предложили водителю пройти тест на состояние опьянения. Тот отказался.

Вечером 21 декабря того же года сельчанина вновь заметили пьяным за рулем. Он приехал в Пензу и попал в поле зрения сотрудников ДПС на Привокзальной площади. На этот раз нарушитель прошел медицинское освидетельствование, которое подтвердило наличие алкоголя в крови.

«В ходе административного производства выяснилось, что в ноябре и декабре 2023 года водитель дважды привлекался к административной ответственности за аналогичные деяния», - сообщила старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

В январе 2024 года мужчина поссорился с незнакомцем в Нижней Елюзани. Сельчанин заметил на улице неизвестного, подошел к нему и поинтересовался, кто он такой. Получив дерзкий ответ, агрессор распылил в лицо гражданина перцовый баллончик и набросился на него с ножом, угрожая убить.

Драку остановили прохожие. Они забрали у злоумышленника оружие.

«Суд назначил подсудимому наказание по совокупности преступлений в виде 340 часов обязательных работ, а также лишил его права управления транспортными средствами на 3 года», - рассказала Светлана Артамонова.

Автомобиль Skoda Octavia, принадлежавший мужчине, конфисковали в пользу государства. Пока приговор в силу не вступил и может быть обжалован.

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