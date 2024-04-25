В Нижнем Ломове состоялся суд над водителем, сбившим подростка

25.04.2024 | 21:27

В Нижнеломовском районе водителя, который сбил подростка и скрылся с места аварии, лишили прав.

ДТП случилось вечером 28 октября прошлого года около дома № 1 на улице Пролетарской в Верхнем Ломове.

37-летний мужчина на ВАЗ-2110 сбил 15-летнего мальчика, который шел по краю проезжей части в попутном направлении. На одежде пешехода были световозвращающие элементы.

Пьяный водитель не стал помогать пострадавшему, поспешив ретироваться. Подростка госпитализировали, полученные им травмы расценили как легкий вред здоровью.

«Суд назначил виновному наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год. Постановление в законную силу не вступило», - сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.