Пензенцы решили вернуться к выращиванию картофеля на дачах

14.04.2022 | 09:53

Подорожание продуктов и ускоряющаяся инфляция заставили многих пензенцев задуматься о том, чтобы начать сажать на дачных участках картофель.

Некоторые жители области, давно работающие на земле, намерены увеличить посадки.

В этом плане настроения ряда пензенцев и представителей других регионов страны совпадают.

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди 1 600 россиян в различных населенных пунктах страны. Оказалось, что 61% опрошенных намерены в этом году выращивать на участках картофель, при этом 52% респондентов заявили, что делали это и в 2021-м, а 9% - нет.

«Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель», - отметили эксперты.

Они добавили, что возраст дачников «помолодел». Агропланы в этом году имеют 65% опрошенных 35-44 лет.

Намерение заняться выращиванием картофеля выражают даже те граждане, ежемесячный доход которых превышает 50 000 рублей, 31% из них не работал на земле в минувшем году.

Больше всего дачников (68%) среди тех, доход которых до 50 000 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что пензенцев неприятно удивили подскочившие цены на овощи. Заметно подорожали перец, капуста, лук и морковь, а также картофель. Рост стоимости власти связали с сезонностью.