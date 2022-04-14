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Общество

Пензенцы решили вернуться к выращиванию картофеля на дачах

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Подорожание продуктов и ускоряющаяся инфляция заставили многих пензенцев задуматься о том, чтобы начать сажать на дачных участках картофель.

Некоторые жители области, давно работающие на земле, намерены увеличить посадки.

В этом плане настроения ряда пензенцев и представителей других регионов страны совпадают.

Специалисты сервиса SuperJob провели опрос среди 1 600 россиян в различных населенных пунктах страны. Оказалось, что 61% опрошенных намерены в этом году выращивать на участках картофель, при этом 52% респондентов заявили, что делали это и в 2021-м, а 9% - нет.

«Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель», - отметили эксперты.

Они добавили, что возраст дачников «помолодел». Агропланы в этом году имеют 65% опрошенных 35-44 лет.

Намерение заняться выращиванием картофеля выражают даже те граждане, ежемесячный доход которых превышает 50 000 рублей, 31% из них не работал на земле в минувшем году.

Больше всего дачников (68%) среди тех, доход которых до 50 000 рублей в месяц.

Ранее сообщалось, что пензенцев неприятно удивили подскочившие цены на овощи. Заметно подорожали перец, капуста, лук и морковь, а также картофель. Рост стоимости власти связали с сезонностью.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Планируете ли вы в этом году сажать картофель?

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Гость||

Нищебродам надо как то питаться.

Гость||

Дурачок опять....

Гость||

Зачем ты дурачок опять?

Гость||

Дело совсем не сложное.

Гость||

пиши да пиши

Гость||

>Нищебродам надо как-то питаться.

Это Мельниченко пишет?

Гость||

Мы всегда сажаем огород не только картошку, но и всё остальное! Дай Бог здоровья и дальше будем сажать. А покупная картошка, моркошка как мыло. Покупные огурцы, помидоры и зелень есть невозможно!

гребень||

Гость писал(a):

Нищебродам надо как то питаться.
а что еще жрать гад поганый

гребень||

Земля прокормит, она же как мать не бросит в отличие от началников и депутатов

Гость||

Завыло, болото?

Гость||

Работать совсем разучились, только и умеют собак выгуливать...

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.04.2022 10:38|

Завыло, болото?

Подпевай)))))()

Гость||

Гость писал(a):

Гость|14.04.2022 10:05|

Нищебродам надо как то питаться.

Ой ,Хто Ета ,из боХатых))))

Гость||

Картофан моя любимая жрачка, накидаешь в рот с капустой, потом лежишь на диване пузыри пускаешь хорошо и тепло

Гость||

в советские времена мало кто покупал картошку в магазине.Выращивали в деревне или на даче. Сколько в городе погребов нарыли у многоэтажных домов и ям для хранения картошки и моркови.Забыли что ли?

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Имя: Гость
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