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Общество

В Пензе рост цен на капусту объяснили сезонностью

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В Пензенской области объяснили повышение стоимости капусты. Ответ на обращение опубликовали утром в понедельник, 27 марта, на официальной странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Как вам капусточка?» - поинтересовался подписчик у главы региона, выложив фото из магазина. Цена за килограмм этого продукта там составляет 92 руб. 42 коп.

«Повышение цены на овощную группу товаров связано с сезонностью. Цены на товары растут также в зависимости от роста цен поставщиков. Федеральные и региональные торговые предприятия сдерживают торговую наценку до 10% на социально значимые продукты питания», - объяснили автору комментария.

Ему, как и всем другим пензенцам, которые жалуются на рост цен на продовольствие, рекомендовали обращаться в министерство сельского хозяйства (телефон горячей линии 8(412) 56-33-08). Если проверяющие придут к выводу, что завышение необоснованно, информацию направят в УФАС.

Повышение цен в магазинах - одна из самых острых тем, которые обсуждают пензенцы в последний месяц. Так, ранее в telegram-канале «Пенза Новости» появились фото зубной пасты Colgate стоимостью от 134 до 289 рублей, дезодорантов-спреев - от 229 рублей, жидких средств для стирки - более 1 000 рублей. Кадры были сделаны в магазине в Кузнецке.

Аналогичные сигналы поступили и из других населенных пунктов, в том числе из Пензы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Пусть гниёт на полках!

Гость||

Столько проверяющих органов, а сходить и посмотреть на цены в магазинах им некогда. Люди должны сами куда-то там звонить и сообщать. Вот и сократить этих бездельников для экономии бюджетных средств.

Гость||

Хозяева ритейла до сих пор путают капусту с долларом. Кстати бакс падает.

Гость||

Ничего нового, как всегда, что-то или кто-то у них виноват, стабильность!

Гость||

Гость писал(a):

Столько проверяющих органов, а сходить и посмотреть на цены в магазинах им некогда. Люди должны сами куда-то там звонить и сообщать. Вот и сократить этих бездельников для экономии бюджетных средств.
Столько нытья в интернете а написать официальные обращения НЕКОГДА населению.

Гость||

Капуста есть во всех магазинах!

Имя: Гость
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