В Пензе рост цен на капусту объяснили сезонностью

28.03.2022 | 09:37

В Пензенской области объяснили повышение стоимости капусты. Ответ на обращение опубликовали утром в понедельник, 27 марта, на официальной странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Как вам капусточка?» - поинтересовался подписчик у главы региона, выложив фото из магазина. Цена за килограмм этого продукта там составляет 92 руб. 42 коп.

«Повышение цены на овощную группу товаров связано с сезонностью. Цены на товары растут также в зависимости от роста цен поставщиков. Федеральные и региональные торговые предприятия сдерживают торговую наценку до 10% на социально значимые продукты питания», - объяснили автору комментария.

Ему, как и всем другим пензенцам, которые жалуются на рост цен на продовольствие, рекомендовали обращаться в министерство сельского хозяйства (телефон горячей линии 8(412) 56-33-08). Если проверяющие придут к выводу, что завышение необоснованно, информацию направят в УФАС.

Повышение цен в магазинах - одна из самых острых тем, которые обсуждают пензенцы в последний месяц. Так, ранее в telegram-канале «Пенза Новости» появились фото зубной пасты Colgate стоимостью от 134 до 289 рублей, дезодорантов-спреев - от 229 рублей, жидких средств для стирки - более 1 000 рублей. Кадры были сделаны в магазине в Кузнецке.

Аналогичные сигналы поступили и из других населенных пунктов, в том числе из Пензы.