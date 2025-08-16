Пожар в СНТ в Кузнецком районе потушили 7 человек

16.08.2025 | 10:39

Утром в субботу, 16 августа, в СНТ «Вишенка» в Кузнецком районе случился пожар. Вызов спасателям поступил в 6:33.

Загорелся дачный домик общей площадью 30 кв. м. Пламя ликвидировали 7 пожарных, прибывших на место на 2 спецмашинах.

Огонь полностью уничтожил строение, погибших и пострадавших нет, сообщили в отделе надзорной деятельности и профилактической работы Кузнецка, Кузнецкого, Сосновоборского и Неверкинского районов.

По факту случившегося проводят проверку. Специалисты устанавливают причины и обстоятельства возгорания.

15 августа в селе Канаевка Городищенского района при пожаре в частном доме погиб 63-летний мужчина. По предварительной версии, причиной ЧП стала неосторожность при курении.