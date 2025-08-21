Сетевое издание|18+|Четверг|21 авг 2025|14:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |

Общество

Дискаунтеры «Победа» помогают пензенцам экономить

Печать
Telegram

Cеть дискаунтеров «Победа» объединяет уже более 700 магазинов по всей России. Новые продсклады продолжают открываться в различных регионах, радуя жителей качественными товарами и низкими ценами. Здесь есть все необходимое для вкусного и разнообразного меню, от фруктов и овощей до мясной и рыбной продукции, а также товары для дома и дачи, игрушки, бытовая химия и даже одежда.

Компания сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в зале на палетах и стеллажах в заводских упаковках. Такой подход позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения.

Дискаунтеры «Победа» помогают пензенцам экономить

При этом компания не экономит на качестве товаров. Здесь есть бренды, отмеченные наградами всероссийских дегустационных конкурсов, таких как «Наша марка», «Продэкспо» и т. п. Вся продукция проходит тщательный отбор и проверку. Мясные изделия «Совнарком», консервация «Большая грядка», молочные изделия «Снежино», сыры Gustoso, печенье и вафли «Сладкие вечера» уже заслужили любовь покупателей и высокие оценки экспертов.

Торговая сеть всегда открыта к диалогу: активно ведутся соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники»), телеграм-канал, работает сайт магазинпобеда.рф, где можно изучить актуальные предложения, посмотреть полезные рецепты, оставить отзыв и поучаствовать в конкурсах.

Слоган магазина «Вместо непонятных акций - стабильно низкие цены!».

В Пензе дискаунтеры «Победа» работают по адресам:

- ул. Красная, 77Б;

- ул. Ладожская, 122к;

- ул. Минская, 2а, к. 1.

Расположение всех магазинов можно посмотреть на сайте.

Реклама. Заказчик - ООО «Торговая компания Лето», ИНН 7327067461.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте