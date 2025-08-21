Дискаунтеры «Победа» помогают пензенцам экономить

21.08.2025 | 13:10

Cеть дискаунтеров «Победа» объединяет уже более 700 магазинов по всей России. Новые продсклады продолжают открываться в различных регионах, радуя жителей качественными товарами и низкими ценами. Здесь есть все необходимое для вкусного и разнообразного меню, от фруктов и овощей до мясной и рыбной продукции, а также товары для дома и дачи, игрушки, бытовая химия и даже одежда.

Компания сотрудничает с местными и федеральными производителями напрямую, не тратя время и деньги на посредников. Магазин работает по принципу продсклада: товары расположены в зале на палетах и стеллажах в заводских упаковках. Такой подход позволяет использовать всю площадь торговой точки, не переплачивая за выкладку и дополнительные помещения.

При этом компания не экономит на качестве товаров. Здесь есть бренды, отмеченные наградами всероссийских дегустационных конкурсов, таких как «Наша марка», «Продэкспо» и т. п. Вся продукция проходит тщательный отбор и проверку. Мясные изделия «Совнарком», консервация «Большая грядка», молочные изделия «Снежино», сыры Gustoso, печенье и вафли «Сладкие вечера» уже заслужили любовь покупателей и высокие оценки экспертов.

Торговая сеть всегда открыта к диалогу: активно ведутся соцсети («ВКонтакте», «Одноклассники»), телеграм-канал, работает сайт магазинпобеда.рф, где можно изучить актуальные предложения, посмотреть полезные рецепты, оставить отзыв и поучаствовать в конкурсах.

Слоган магазина «Вместо непонятных акций - стабильно низкие цены!».

В Пензе дискаунтеры «Победа» работают по адресам:

- ул. Красная, 77Б;

- ул. Ладожская, 122к;

- ул. Минская, 2а, к. 1.

Расположение всех магазинов можно посмотреть на сайте.

Реклама. Заказчик - ООО «Торговая компания Лето», ИНН 7327067461.