В Сердобском районе большая вода отыграла свои позиции

Жители Сердобского района остаются в напряженном состоянии из-за разлива реки Сердобы.
«За выходные большая вода отыграла свои позиции», - сообщил телеканал «Сердобск-ТВ» на своей странице во «ВКонтакте».
По данным на 13:00 10 апреля, уровень воды в реке составлял 4,3 метра при критической отметке в 4 метра.
В начале апреля Сердоба перелилась через плотину и в теплые дни становилась все более полноводной. При похолодании уровень снизился на несколько десятков сантиметров.
5-го числа из-за разлива Сердобы был введен режим повышенной готовности в трех населенных пунктах: Сердобске, а также селах Пригородном и Куракино.
В целях обеспечения безопасности населения в зонах возможного подтопления выставлены гидрологические посты для круглосуточного наблюдения за развитием ситуации, создана и укомплектована эвакуационная группа, подготовлены пункты временного размещения граждан.
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