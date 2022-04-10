Сетевое издание|18+|Воскресенье|10 апр 2022|15:35
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Сердобском районе большая вода отыграла свои позиции

Печать
Telegram

Жители Сердобского района остаются в напряженном состоянии из-за разлива реки Сердобы.

«За выходные большая вода отыграла свои позиции», - сообщил телеканал «Сердобск-ТВ» на своей странице во «ВКонтакте».

По данным на 13:00 10 апреля, уровень воды в реке составлял 4,3 метра при критической отметке в 4 метра.

В начале апреля Сердоба перелилась через плотину и в теплые дни становилась все более полноводной. При похолодании уровень снизился на несколько десятков сантиметров.

5-го числа из-за разлива Сердобы был введен режим повышенной готовности в трех населенных пунктах: Сердобске, а также селах Пригородном и Куракино.

В целях обеспечения безопасности населения в зонах возможного подтопления выставлены гидрологические посты для круглосуточного наблюдения за развитием ситуации, создана и укомплектована эвакуационная группа, подготовлены пункты временного размещения граждан.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

В Японии море засыпают и города строят, а у едроссии каждый год одно и тоже.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте