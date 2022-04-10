Пензенская область перешла в оранжевую зону по коронавирусу

10.04.2022 | 13:27

В Пензенской области продолжает снижаться число случаев коронавируса, выявляемых за сутки. В воскресенье, 10 апреля, региональный оперштаб сообщил о 201 новом зараженном.

География случаев на этот раз неширока: 140 инфицированных - жители Пензы, 6 - Заречного, остальные 55 - районов: 17 - Никольского, 11 - Колышлейского, по 10 - Городищенского и Тамалинского, 3 - Сердобского, по 1 - Малосердобинского, Пачелмского, Пензенского и Сосновоборского.

За сутки госпитализация потребовалась 16 жителям региона с COVID-19.

«9 апреля выздоровевших 210 человек. Итого выздоровевших - 174 140. Умерших - 7 (5 659). Случаев подтвержденной COVID - 181 690», - уточнил оперштаб.

Стоит отметить, что в предыдущие дни вылечившимися признавали около 1 000 человек в сутки.

По данным портала стопкоронавирус.рф, Пензенская область перешла из красной зоны в оранжевую, что свидетельствует об улучшении эпидемиологической ситуации.

В оранжевую попадают субъекты, в которых за 7 суток выявили от 91 до 150 случаев COVID-19 на 100 000 населения, в красную - свыше 150.

В начале января 2022 года Пензенский регион покинул красную зону, но в середине того же месяца снова в нее вернулся.