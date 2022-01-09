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Общество

Пензенская область покинула красную зону по заболеваемости COVID-19

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Пензенская область находится в оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Данные представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В оранжевую зону попадают регионы, в которых за 7 суток выявили 91-150 случаев COVID на 100 000 населения.

В Сурском крае коллективный иммунитет достиг 72,07%. По данным на 6 января, иммунизацию от опасной инфекции завершили 776 762 человека.

В регионе показатели суточной заболеваемости коронавирусом вернулись к тем, что наблюдались в начале июля. Так, 9-го числа зарегистрировали 167 инфицированных, 8-го - 171, 7-го - 177.

Между тем продолжают действовать введенные в пик заражений ограничения в работе общепита, других организаций, отменены массовые мероприятия. Режим повышенной готовности продлен до 30 января включительно.

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Гость||

Постройте крематорий для "инфекционки" и будем в зелёной зоне.Сам видел как умершего от тубика БК+ при прощании родня и друзья алкаши "целовали в дёсны" при прощании. А завтра они наплюют на ручку двери вашего подъезда или квартиры.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В Сурском крае коллективный иммунитет достиг 72,07%.
Опять какой-то вымышленный край. Сказочники.

Гость||

Гость писал(а):

> Постройте крематорий для "инфекционки" и будем в зелёной зоне.Сам видел как

> умершего от тубика БК+ при прощании родня и друзья алкаши "целовали в

> дёсны" при прощании. А завтра они наплюют на ручку двери вашего подъезда

> или квартиры.

Комментарий мракобеса

Гость||

Гость писал(а):

> Опять какой-то вымышленный край. Сказочники.

Мнение антиваксера

Гость||

Кому интересен этот бред?....

Гость||

Гость писал(a):

Комментарий мракобеса
Я тебе открою тайну. Мракобесы как раз таки против крематориев.

Гость||

Уже пора Серафиме крестный лет устраивать?

Имя: Гость
Комментарий:

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