Пензенская область покинула красную зону по заболеваемости COVID-19

09.01.2022 | 15:29

Пензенская область находится в оранжевой зоне по заболеваемости коронавирусной инфекцией. Данные представлены на портале стопкоронавирус.рф.

В оранжевую зону попадают регионы, в которых за 7 суток выявили 91-150 случаев COVID на 100 000 населения.

В Сурском крае коллективный иммунитет достиг 72,07%. По данным на 6 января, иммунизацию от опасной инфекции завершили 776 762 человека.

В регионе показатели суточной заболеваемости коронавирусом вернулись к тем, что наблюдались в начале июля. Так, 9-го числа зарегистрировали 167 инфицированных, 8-го - 171, 7-го - 177.

Между тем продолжают действовать введенные в пик заражений ограничения в работе общепита, других организаций, отменены массовые мероприятия. Режим повышенной готовности продлен до 30 января включительно.