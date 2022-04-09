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Общество

Пензенские чиновники массово вышли на субботник

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Разрыхлить снег, убрать мусор и оставшуюся еще с осени листву - работы в сквере на Карпинского, 45, много. Облагораживать территорию приехали сотрудники городской и районной администраций, департаментов и ведомств.

Как оказалось, физической труд чиновников не пугает. Одна из самых ярких и стильных женщин мэрии - начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк и на субботник вышла как на праздник, а руководитель управления культуры не побоялась зайти на самую неухоженную часть территории.

«Культура, по большому счету, именно с этого и начинается: не сори там, где живешь; чистый город начинается с тебя. Когда везде убрано, все красиво, тогда можно и музыку слушать. «Проснулся - приведи в порядок свою планету», - рассудила начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.

«Сегодня администрация района работает в полном составе на проспекте Победы, здесь - городские службы. Убираем, совместно приводим территорию в порядок. На проспекте Победы - зеленая зона. Городская дума работает на Московской, приводит в порядок муниципальные территории», - сообщила глава администрации Ленинского района г. Пензы Надежда Москвитина.

Немного поодаль от женщин трудились вице-мэры. На такие субботники ходят по долгу службы уже на постоянной основе.

«Железнодорожный - родной и любимый. Хорошая традиция была заложена: мы полностью убирали сквер «Воейков» (Первомайский район). Октябрьский район - тоже сколько раз на пустыри ездили! Так что город знакомый и, думаю, с нашими усилиями становится чище», - рассказал замглавы городской администрации по социальной политике Олег Денисов.

«Это хорошо - иногда из-за стола выйти и немножко прибрать. Город будет чище», - констатировал заммэра по городскому хозяйству Павел Якунин.

Теперь рабочие группы из чиновников можно будет видеть по всей Пензе, чтобы в майские праздники она вступила во всей красе.

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Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Почему молодёжное крыло Единой России (МГЕР) не проводит митинги и концерты в поддержку наших воинов при проведении спец операции?

Гость||

А где z-игитовка?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как оказалось, физической труд чиновников не пугает. Одна из самых ярких и стильных женщин мэрии - начальник управления содействия развитию малого и среднего предпринимательства Ольга Жовтяк и на субботник вышла как на праздник, а руководитель управления культуры не побоялась зайти на самую неухоженную часть территории
Вышли и ушли, попозировать сми, яркие лицемеры, тьфу

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Это хорошо - иногда из-за стола выйти и немножко прибрать. Город будет чище», - констатировал заммэра по городскому хозяйству Павел Якунин.
Из стойла? Сами признают? Расскажите про полноту корыта ещё

Гость||

И это массово?)))))

Гость||

На фото не заметили кувайцева?

Имя: Гость
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