Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м

01.11.2025 | 17:35

В Пензе за счет федеральных средств собираются возводить новые лечебные учреждения, рассказал министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев.

Так, в планах на 2027-й и 2028-й - строительство детской поликлиники в микрорайоне ГПЗ.

«Мы сейчас уже приступили к разработке проектно-сметной документации, и 2026 год мы себе оставляем для того, чтобы полностью разработать проектно-сметную документацию, получить положительное заключение и в 2027-м начать строить поликлинику в микрорайоне ГПЗ», - пояснил министр во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября.

Также есть планы на строительство взрослой поликлиники в Дальнем Арбекове. Однако с ней пока ситуация сложнее. На данный момент объект не входит в федеральную программу, и региональный минздрав прилагает усилия, чтобы медучреждение попало в нее в 2028-2029 году.

О строительстве поликлиники в микрорайоне ГПЗ речь идет давно. Территория активно застраивается, пациентов прибавляется, а существующее медучреждение не устраивает местных жителей.

В Дальнем Арбекове до 2030 года хотели построить поликлинический комплекс, который обслуживал бы и детей, и взрослых. Об этом в областном минздраве заявляли в декабре 2024-го.