7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина

В Пензе запретят движение транспорта на участке улицы Пушкина от Володарского до Московской, сообщили в городском управлении ЖКХ.
Ограничение будет действовать с 22:00 четверга, 6 ноября, до 20:00 7-го.
По данным управления, мера необходима для обеспечения безопасности жителей и гостей Пензы при проведении публичного мероприятия 7 ноября. Вероятно, речь идет о демонстрации в честь дня Октябрьской социалистической революции.
Ранее депутат гордумы Николай Кузяков предложил сделать платной парковку вдоль сквера «Копилка пословиц» на улице Пушкина. По словам народного избранника, с такой просьбой к нему обращались предприниматели и обычные горожане.
«От сквера «Копилка пословиц» справа - просят сделать там платную парковку. Потому что туда приезжают и ставят машины на весь день, чтобы работать. Но это место нужно освободить, чтобы жители, гости могли спокойно приехать и посетить улицу Московскую, центр. Это прекрасное место для того, чтобы организовать там платную парковку, чтобы хотя бы туда можно было подъезжать», - заявил Николай Кузяков.
