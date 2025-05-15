Общество

Организацию наказали за нарушение при трудоустройстве экс-замминистра

Печать
Telegram

В Пензе ООО «Альфавита» и его генерального директора оштрафовали за нарушение порядка принятия на работу экс-госслужащего - бывшего первого заместителя министра физкультуры и спорта Пензенской области.

Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Первомайского района. Выяснилось, что бывшего чиновника приняли на должность исполнительного директора в ООО «Альфавита» в июле 2024 года.

Однако информацию о заключении трудового договора новый руководитель бывшего первого замминистра отправил не по адресу: не губернатору как представителю работодателя, а в министерство физкультуры и спорта.

«По возбужденным прокуратурой района делам об административных правонарушениях ООО «Альфавита», а также руководитель этого юридического лица оштрафованы на 50 000 и 30 000 рублей соответственно», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В ноябре 2024 года на должность первого заместителя министра физкультуры и спорта Пензенской области был назначен Владислав Чесноков. До него ее занимал Эдуард Копылов.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте