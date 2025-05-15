Организацию наказали за нарушение при трудоустройстве экс-замминистра

15.05.2025 | 21:02

В Пензе ООО «Альфавита» и его генерального директора оштрафовали за нарушение порядка принятия на работу экс-госслужащего - бывшего первого заместителя министра физкультуры и спорта Пензенской области.

Проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Первомайского района. Выяснилось, что бывшего чиновника приняли на должность исполнительного директора в ООО «Альфавита» в июле 2024 года.

Однако информацию о заключении трудового договора новый руководитель бывшего первого замминистра отправил не по адресу: не губернатору как представителю работодателя, а в министерство физкультуры и спорта.

«По возбужденным прокуратурой района делам об административных правонарушениях ООО «Альфавита», а также руководитель этого юридического лица оштрафованы на 50 000 и 30 000 рублей соответственно», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Елена Листарова.

В ноябре 2024 года на должность первого заместителя министра физкультуры и спорта Пензенской области был назначен Владислав Чесноков. До него ее занимал Эдуард Копылов.