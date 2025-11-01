Общество

2 ноября в Пензенской области похолодает

В воскресенье, 2 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Местами ожидается туман.

Ветер подует с севера со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов. Днем они не поднимутся выше +2...+7. В ночь на понедельник похолодает до -3...+2 градусов.

В народном календаре 2 ноября - Артемьев день. На Руси наблюдали за птицами: если они садились на землю, предполагалось, что будет ясно и сухо, а если на крыши - готовились к ненастью.

Ранее был опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 1-3 ноября. Она окажется переменчивой.

