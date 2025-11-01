2 ноября в Пензенской области похолодает

В воскресенье, 2 ноября, в Пензенской области будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, сообщает Приволжское УГМС. Местами ожидается туман.
Ветер подует с севера со скоростью 5-10 м/с.
В ночь на воскресенье столбики термометров опустятся до 0...+5 градусов. Днем они не поднимутся выше +2...+7. В ночь на понедельник похолодает до -3...+2 градусов.
В народном календаре 2 ноября - Артемьев день. На Руси наблюдали за птицами: если они садились на землю, предполагалось, что будет ясно и сухо, а если на крыши - готовились к ненастью.
Ранее был опубликован прогноз погоды в Пензенской области на 1-3 ноября. Она окажется переменчивой.
Новости по теме
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- 31 октября на Пензенскую область прольются дожди
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 30 октября
- 29 октября жителей Пензенской области ждет небольшой дождь
- 28 октября в Пензенской области будет дождливым
- Стало известно, какой будет погода в последние дни октября
- 27 октября синоптики обещают день без осадков
- Синоптики рассказали о погоде в Пензенской области 26 октября
- 25 октября жителей Пензенской области ждет день без осадков
Последние новости
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!