Общество

Для участников СВО предусмотрели новую льготу

Печать
Telegram

С 1 января 2026 года в России обновится порядок заключения социального контракта. В частности, для участников СВО отменят оценку среднедушевого дохода, пояснили в пресс-службе Минтруда.

Согласно проекту постановления ведомства, изменения нацелены на усиление поддержки как бывших бойцов, так и членов их семей, желающих открыть свое дело.

«С 2026 года у демобилизованных ветеранов СВО появится возможность заключать социальный контракт в целях осуществления предпринимательской деятельности без оценки уровня среднедушевого дохода», - рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.

По его мнению, принятые меры позволят повысить качество жизни участников спецоперации и их родных.

Прочие условия остаются прежними. Желающим открыть собственный бизнес выделят до 350 000 рублей. Эти средства допускается вложить также в обучение и повышение квалификации.

Социальный контракт подразумевает в числе прочего программу адаптации. Для подтверждения целевого использования господдержки потребуется подавать отчетность.

По общему правилу заключить соцконтракт могут граждане, среднедушевой доход в семье у которых меньше 1 прожиточного минимума на человека.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети