Для участников СВО предусмотрели новую льготу

С 1 января 2026 года в России обновится порядок заключения социального контракта. В частности, для участников СВО отменят оценку среднедушевого дохода, пояснили в пресс-службе Минтруда.
Согласно проекту постановления ведомства, изменения нацелены на усиление поддержки как бывших бойцов, так и членов их семей, желающих открыть свое дело.
«С 2026 года у демобилизованных ветеранов СВО появится возможность заключать социальный контракт в целях осуществления предпринимательской деятельности без оценки уровня среднедушевого дохода», - рассказал министр труда и соцзащиты Антон Котяков.
По его мнению, принятые меры позволят повысить качество жизни участников спецоперации и их родных.
Прочие условия остаются прежними. Желающим открыть собственный бизнес выделят до 350 000 рублей. Эти средства допускается вложить также в обучение и повышение квалификации.
Социальный контракт подразумевает в числе прочего программу адаптации. Для подтверждения целевого использования господдержки потребуется подавать отчетность.
По общему правилу заключить соцконтракт могут граждане, среднедушевой доход в семье у которых меньше 1 прожиточного минимума на человека.
