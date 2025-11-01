В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта

01.11.2025 | 18:52

Министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев раскрыл, каково материально-техническое состояние поликлиник в Пензе.

«Ситуация для меня как для министра тяжелая, грустная. Почему? Потому что из 13 взрослых поликлиник в настоящий момент не соответствуют нормативным требованиям по структуре, достаточной площади, по состоянию внутри 8 поликлиник. То есть больше половины у нас поликлиник находится в неприглядном состоянии», - сообщил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября.

По его словам, минздрав совместно с правительством области пытается решить проблему, однако пока бюджет позволяет лишь предотвратить ухудшение состояния медучреждений. На капитальный ремонт средств нет.

«Не находя денег в субъекте, мы постараемся втянуть в федеральные программы реконструкцию взрослых поликлиник на территории областного центра для того, чтобы привести их в надлежащее состояние», - пояснил Космачев.

Он добавил, что детские поликлиники Пензы тоже требуют ремонта. Минздрав и здесь работает над тем, чтобы войти в федеральные программы и обновить медучреждения за федеральный счет.

«В этом плане определенные положительные шаги у нас есть. Мы подготовили проектно-сметную документацию, получили положительное заключение и, самое главное, на уровне Правительства РФ вошли в строку финансирования по реконструкции корпуса областной детской больницы имени Филатова», - отметил министр.