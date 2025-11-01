В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта

Министр здравоохранения региона Вячеслав Космачев раскрыл, каково материально-техническое состояние поликлиник в Пензе.
«Ситуация для меня как для министра тяжелая, грустная. Почему? Потому что из 13 взрослых поликлиник в настоящий момент не соответствуют нормативным требованиям по структуре, достаточной площади, по состоянию внутри 8 поликлиник. То есть больше половины у нас поликлиник находится в неприглядном состоянии», - сообщил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября.
По его словам, минздрав совместно с правительством области пытается решить проблему, однако пока бюджет позволяет лишь предотвратить ухудшение состояния медучреждений. На капитальный ремонт средств нет.
«Не находя денег в субъекте, мы постараемся втянуть в федеральные программы реконструкцию взрослых поликлиник на территории областного центра для того, чтобы привести их в надлежащее состояние», - пояснил Космачев.
Он добавил, что детские поликлиники Пензы тоже требуют ремонта. Минздрав и здесь работает над тем, чтобы войти в федеральные программы и обновить медучреждения за федеральный счет.
«В этом плане определенные положительные шаги у нас есть. Мы подготовили проектно-сметную документацию, получили положительное заключение и, самое главное, на уровне Правительства РФ вошли в строку финансирования по реконструкции корпуса областной детской больницы имени Филатова», - отметил министр.
Новости по теме
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- В Наровчатском районе отремонтировали мост через Каурец
- Олег Мельниченко: Бюджет на 2026 год сохранит социальную направленность
- В Кузнецке завершили капремонт 749 метров теплосетей
- Завершены основные этапы ремонта на улице Новоселов в Заре
- В Пензе хотят заменить контроллеры светофоров на нескольких улицах
- Завершен ремонт дорог, проходящих через Городище и Среднюю Елюзань
- На трассе М-5 после вмешательства прокуратуры залатали ямы
- В Спасске мужчину после пожара обязали отремонтировать подъезд
- В «Буртасах» для безопасности тренировок обновили освещение
Последние новости
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!