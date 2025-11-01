Общество

Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября

Печать
Telegram

В Пензе останется перекрытым движение транспорта на участке 2-го проезда Свердлова, сообщили в городской администрации.

Речь идет об отрезке от пересечения с улицей Свердлова до спорткомплекса «Темп».

Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября

Он будет недоступен до 5 ноября.

В мэрии пояснили, что ресурсоснабжающая организация планирует проводить технологическое присоединение объекта к тепловой сети.

10 октября сообщалось, что этот участок будет перекрыт c 16-го по 31-е число.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото 2 - администрации Пензы
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети