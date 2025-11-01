Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября

В Пензе останется перекрытым движение транспорта на участке 2-го проезда Свердлова, сообщили в городской администрации.
Речь идет об отрезке от пересечения с улицей Свердлова до спорткомплекса «Темп».
Он будет недоступен до 5 ноября.
В мэрии пояснили, что ресурсоснабжающая организация планирует проводить технологическое присоединение объекта к тепловой сети.
10 октября сообщалось, что этот участок будет перекрыт c 16-го по 31-е число.
Новости по теме
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- Как в экстремальных шоу: пензячка рассказала о дороге на ул. Горького
- В Пензенской области мужчину с деменцией обязали сдать права
- В районе улицы 40 лет Октября Daewoo Lanos столкнулся с фурой
- Водителям могут разрешить выбирать госномера для машин
- 2 ноября в районе Юбилейной площади изменят схему движения
- Завершены основные этапы ремонта на улице Новоселов в Заре
- За руль автобуса в Заречном впервые посадили женщину
- В Пензе хотят заменить контроллеры светофоров на нескольких улицах
- В Пензе ищут новые способы борьбы с парковкой на Московской
Последние новости
- 2 ноября в Пензенской области похолодает
- В Пензенской области выявили новый очаг бешенства
- В Пензе больше 60% взрослых поликлиник требуют капремонта
- В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу
- Начала строительства детской поликлиники на ГПЗ ожидают в 2027-м
- 7 ноября перекроют движение на участке улицы Пушкина
- В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов
- В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению
- Для участников СВО предусмотрели новую льготу
- В Пензе нет планов продлить автобусные маршруты в Зарю
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!