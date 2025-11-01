Участок 2-го проезда Свердлова будет перекрыт до 5 ноября

01.11.2025 | 14:00

В Пензе останется перекрытым движение транспорта на участке 2-го проезда Свердлова, сообщили в городской администрации.

Речь идет об отрезке от пересечения с улицей Свердлова до спорткомплекса «Темп».

Он будет недоступен до 5 ноября.

В мэрии пояснили, что ресурсоснабжающая организация планирует проводить технологическое присоединение объекта к тепловой сети.

10 октября сообщалось, что этот участок будет перекрыт c 16-го по 31-е число.