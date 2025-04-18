Появились кадры задержания пензенца, давшего взятку чиновнику

18.04.2025 | 12:18

Управление ФСБ России по Пензенской области поделилось кадрами задержания 53-летнего пензенца, который дал взятку сотруднику городского управления муниципального имущества (УМИ), чтобы получить в собственность землю, используемую не по целевому назначению.

Мужчина арендовал в Пензе участок площадью 3 050 кв. м, который разрешено использовать под паркинг, и построил там 5-этажное нежилое здание и торговые павильоны.

Специалисты УМИ выявили нарушение и сообщили пензенцу о необходимости устранить его. Вместо этого бизнесмен 17 января в салоне своей машины вручил сотруднику управления 500 000 рублей, рассчитывая на беспроблемное заключение договора купли-продажи участка.

Сразу после передачи денег его задержали, сообщили в областном управлении ФСБ России.

16 апреля пензенцу вынесли приговор. Его оштрафовали на 1 500 000 рублей. Деньги, которые он вручил в качестве взятки, конфисковали в доход государства.