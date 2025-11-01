В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению

В России при заселении в гостиницу для удостоверения личности можно будет использовать водительские права. Постановление о внесении соответствующих изменений в нормативные акты подписано, сообщили в Правительстве РФ.
Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.
«Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции», - уточнили в Правительстве.
Для гостиниц во избежание правовых рисков разработали регламент действий на случай технических сбоев.
Кроме того, теперь можно будет при заселении использовать загранпаспорт.
