В России в гостиницу будут заселять по водительскому удостоверению

01.11.2025 | 14:49

В России при заселении в гостиницу для удостоверения личности можно будет использовать водительские права. Постановление о внесении соответствующих изменений в нормативные акты подписано, сообщили в Правительстве РФ.

Нововведение вступит в силу с 1 января 2026 года.

«Техническую основу для приема водительских удостоверений обеспечит МВД. Информационные системы министерства будут в режиме реального времени проверять подлинность прав через базы Госавтоинспекции», - уточнили в Правительстве.

Для гостиниц во избежание правовых рисков разработали регламент действий на случай технических сбоев.

Кроме того, теперь можно будет при заселении использовать загранпаспорт.