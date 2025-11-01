В Пензенской области будут бороться со сбоями при записи на прием к врачу

В работе кол-центра с номером 122 произойдут изменения, сообщил министр здравоохранения Пензенской области Вячеслав Космачев во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября. Это поможет избежать сбоев при записи на прием к врачу.
«У нас, я думаю, уже все привыкли, что достаточно оперативно работает кол-центр с единым номером 122. Этот номер в настоящий момент многофункциональный: он на себя принимает звонки и вызовы врача на дом, запись на прием к врачу от жителей не только областного центра, но и всех районов. По номеру 122 можно задать вопросы по инфекционной заболеваемости, также на номере 122 работает робот - голосовой помощник Елена, который также может быть хорошим помощником по записи на прием к врачу и вызову врача на дом», - перечислил министр.
В кол-центре одновременно работают 52 оператора, но скоро их количество увеличится.
«Приезжали эксперты из федерального института профилактической медицины, они посмотрели работу нашего кол-центра и подсказали», - поделился Вячеслав Космачев. Дело в том, что сейчас в деятельности центра сбои бывают редко, однако их много, когда люди обращаются в регистратуры при лечебных учреждениях.
«Поэтому в ближайшее время, наверное, мы сделаем так, что регистратуры лечебных учреждений тоже выведем на кнопку 122. И тогда уже не будет двойного выбора, куда позвонить: на 122 или в регистратуру. Будет единый номер 122», - пояснил министр.
Количество операторов в кол-центре увеличат. Возможно, на этот номер «замкнут сотрудников регистратуры». По словам Космачева, физически они будут находиться в регистратуре, а сервис предоставлять в алгоритме кнопки 122.
«И тогда проблем с вызовом и записью будет намного меньше. Мы все сделаем, чтобы комфорт был доведен до еще высшего уровня», - заключил глава минздрава.
