В Пензенской области выявили новый очаг бешенства

В регионе обнаружен новый очаг бешенства. На этот раз неблагополучным признано подворье на улице Заречной в селе Ермоловка Пензенского района.
Указом губернатора на территории установлен 60-дневный карантин.
В план мероприятий включена вакцинация собак, кошек, крупного и мелкого скота, лошадей, получивших предыдущую прививку больше 180 дней назад. Кроме того, предусмотрены дезинфекция и дератизация.
Вход на участок на Заречной закрыт для всех, кроме специалистов госветслужбы и персонала, занятого ликвидацией очага.
По всей Ермоловке во время действия карантина запрещены ярмарки и прочие мероприятия, связанные с перемещением животных, а также вывоз их на убой. В селе организуют подворный обход на предмет выявления заразившихся особей.
В начале октября в Пензенской области выявили 2 очага бешенства - в поселке Октябрьском Белинского района и в селе Новая Толковка Пачелмского района. До того, в сентябре, вспышки зафиксировали сразу в 3 локациях: в 2-м Городищенском проезде в Пензе, на 5-й Заречной улице в Кузнецке и на улице Северной в селе Зеленовка Колышлейского района.
