В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов

В амбулатории на улице Пионерской, 4, испытывают трудности с доступом в интернет, пожаловалась жительница Пензы министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву. Работа специалистов с пациентами затрудняется, поскольку они не могут делать записи в электронной медкарте.
Министр прокомментировал ситуацию во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября. По его словам, причина проблем - регулярное объявление режима беспилотной опасности в Пензенской области и введение плана «Ковер».
«Происходят большие помехи с интернет-коммуникациями. Это негативные последствия той сложной ситуации, в которой мы находимся», - пояснил Космачев.
По его словам, в течение последних лет всю систему здравоохранения области активно переводили на электронную основу и сделали это удачно.
«Максимально перешли на цифровые коммуникации. Но с учетом тех военных действий, в которых мы сейчас находимся, эта ситуация сыграла с нами нехорошую, злую шутку», - отметил министр.
В заключение он выразил надежду, что министерство цифрового развития и связи найдет решение проблемы.
