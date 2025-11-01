Общество

В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов

Печать
Telegram

В амбулатории на улице Пионерской, 4, испытывают трудности с доступом в интернет, пожаловалась жительница Пензы министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву. Работа специалистов с пациентами затрудняется, поскольку они не могут делать записи в электронной медкарте.

Министр прокомментировал ситуацию во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября. По его словам, причина проблем - регулярное объявление режима беспилотной опасности в Пензенской области и введение плана «Ковер».

«Происходят большие помехи с интернет-коммуникациями. Это негативные последствия той сложной ситуации, в которой мы находимся», - пояснил Космачев.

По его словам, в течение последних лет всю систему здравоохранения области активно переводили на электронную основу и сделали это удачно.

«Максимально перешли на цифровые коммуникации. Но с учетом тех военных действий, в которых мы сейчас находимся, эта ситуация сыграла с нами нехорошую, злую шутку», - отметил министр.

В заключение он выразил надежду, что министерство цифрового развития и связи найдет решение проблемы.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети