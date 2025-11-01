В Пензе отсутствие интернета затрудняет врачам прием пациентов

01.11.2025 | 15:23

В амбулатории на улице Пионерской, 4, испытывают трудности с доступом в интернет, пожаловалась жительница Пензы министру здравоохранения региона Вячеславу Космачеву. Работа специалистов с пациентами затрудняется, поскольку они не могут делать записи в электронной медкарте.

Министр прокомментировал ситуацию во время прямого эфира во «ВКонтакте» в субботу, 1 ноября. По его словам, причина проблем - регулярное объявление режима беспилотной опасности в Пензенской области и введение плана «Ковер».

«Происходят большие помехи с интернет-коммуникациями. Это негативные последствия той сложной ситуации, в которой мы находимся», - пояснил Космачев.

По его словам, в течение последних лет всю систему здравоохранения области активно переводили на электронную основу и сделали это удачно.

«Максимально перешли на цифровые коммуникации. Но с учетом тех военных действий, в которых мы сейчас находимся, эта ситуация сыграла с нами нехорошую, злую шутку», - отметил министр.

В заключение он выразил надежду, что министерство цифрового развития и связи найдет решение проблемы.