В Пензе молодым активистам торжественно вручили паспорта

23.09.2025 | 11:55

В Пензе состоялась церемония вручения паспортов 14-летним активистам «Движения Первых».

Дети получили документы в торжественной обстановке в здании администрации города.

На мероприятии присутствовали полицейские, общественники и чиновники. Они поздравили юных горожан и призвали помнить о своих правах и обязанностях.

«Паспорт гражданина Российской Федерации - важнейший документ. Получив его, вы становитесь полноправными гражданами нашей страны. Это не только высокая честь, но и большая ответственность. Ваш долг - достойно нести звание гражданина России, чтить и уважать ее законы», - отметил врио начальника УМВД России по Пензенской области Ренат Алмаев.

После официальной части состоялся концерт, подготовленный юными пензенцами.