Пензенцы могут принять участие во всероссийском субботнике

24.04.2025 | 21:29

26 апреля Пензенская область присоединится к всероссийскому субботнику, в котором предлагается принять участие всем, кто желает внести вклад в благоустройство своего населенного пункта.

В Пензе к марафону чистоты подключатся сотрудники городской и районных администраций, коллективы промышленных предприятий, организаций всех видов собственности, управляющих компаний и ТСЖ, объектов потребительского рынка, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной сферы.

«Они наведут санитарный порядок на территориях, займутся побелкой деревьев, облагородят внешний вид малых архитектурных форм», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Предполагается убрать листву и мусор в скверах Дружбы (Шуист), «Проводы» (пересечение улиц Тамбовской и Куйбышева), имени Тарасова (пересечение улиц Карпинского и 8 Марта), «Могилевский дворик» (проспект Строителей), а также на набережной Суры.

Ранее стало известно, что месячник по благоустройству, который должен был закончиться 12 апреля, продлили до 10 июня. 7 июня объявлено днем общего субботника.