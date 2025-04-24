Сетевое издание|18+|Пятница|25 апр 2025|01:54
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |

Общество

Пензенцы могут принять участие во всероссийском субботнике

Печать
Telegram

26 апреля Пензенская область присоединится к всероссийскому субботнику, в котором предлагается принять участие всем, кто желает внести вклад в благоустройство своего населенного пункта.

В Пензе к марафону чистоты подключатся сотрудники городской и районных администраций, коллективы промышленных предприятий, организаций всех видов собственности, управляющих компаний и ТСЖ, объектов потребительского рынка, учреждений образования, культуры, спорта, здравоохранения, социальной сферы.

«Они наведут санитарный порядок на территориях, займутся побелкой деревьев, облагородят внешний вид малых архитектурных форм», - уточнили в пресс-службе мэрии.

Предполагается убрать листву и мусор в скверах Дружбы (Шуист), «Проводы» (пересечение улиц Тамбовской и Куйбышева), имени Тарасова (пересечение улиц Карпинского и 8 Марта), «Могилевский дворик» (проспект Строителей), а также на набережной Суры.

Ранее стало известно, что месячник по благоустройству, который должен был закончиться 12 апреля, продлили до 10 июня. 7 июня объявлено днем общего субботника.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте