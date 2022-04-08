Сетевое издание|18+|Пятница|8 апр 2022|13:22
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Общество

В мэрии отчитались об уборке Пензы после зимы

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8 апреля в Пензе началась санитарная пятница. Руководителей управляющих компаний, предприятий и организаций призвали расчистить дворовые и прилегающие территории от мусора, который скопился там за зиму.

«В санитарной пятнице примут участие сотрудники учреждений культуры, образования и спорта, социальной сферы, муниципальные служащие. В планах - работы по сбору мусора, ликвидация несанкционированных объявлений», - пояснили в пресс-службе мэрии.

МУП «Пензадормост» задействует 80 сотрудников и 85 единиц спецтехники. Рабочие будут убирать песок и грязь с прилотковой части дорог, остановочных павильонов и лестниц; мыть тротуары и шумозащитные экраны, прочищать ливневки.

МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» привлечет 30 человек и 25 машин. Им предстоит привести в порядок скверы и памятные места, убраться на Московской улице и набережной реки Суры, расчистить газоны вдоль проспектов Победы и Строителей.

9 апреля будет проведен очередной субботник.

Состояние Пензы после зимы подверглось жесткой критике областных властей. С пятницы, 8-го числа, все сотрудники администраций города и районов должны выйти на улицы. Работу потребовали продолжать и в выходные.

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Гость||

Мутовкин, Краснов и Шаляпин проведут трудовой десант?

Гость||

Ещё не убрали ничего, а уже отчитываются, все в таком говне, что ступить некуда, сами-то пешком не ходят, до дверей их довозят жпвозки

Гость||

Чинуши опять с граблями фоткатся будут ?

Гость||

Гость писал(a):

Чинуши опять с граблями фоткатся будут
А потом по саунам с секретаршами разъедутся хвалить друг друга

Гость||

Растаял прошлогодний снег ... и мэрия отчиталась об уборки улиц

Имя: Гость
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