В мэрии отчитались об уборке Пензы после зимы

8 апреля в Пензе началась санитарная пятница. Руководителей управляющих компаний, предприятий и организаций призвали расчистить дворовые и прилегающие территории от мусора, который скопился там за зиму.
«В санитарной пятнице примут участие сотрудники учреждений культуры, образования и спорта, социальной сферы, муниципальные служащие. В планах - работы по сбору мусора, ликвидация несанкционированных объявлений», - пояснили в пресс-службе мэрии.
МУП «Пензадормост» задействует 80 сотрудников и 85 единиц спецтехники. Рабочие будут убирать песок и грязь с прилотковой части дорог, остановочных павильонов и лестниц; мыть тротуары и шумозащитные экраны, прочищать ливневки.
МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» привлечет 30 человек и 25 машин. Им предстоит привести в порядок скверы и памятные места, убраться на Московской улице и набережной реки Суры, расчистить газоны вдоль проспектов Победы и Строителей.
9 апреля будет проведен очередной субботник.
Состояние Пензы после зимы подверглось жесткой критике областных властей. С пятницы, 8-го числа, все сотрудники администраций города и районов должны выйти на улицы. Работу потребовали продолжать и в выходные.
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