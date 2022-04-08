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Общество

В Пензе убирать пыль и мусор решили круглосуточно

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Работы по санитарной очистке Пензы намерены проводить круглосуточно. Соответствующее поручение было дано в пятницу, 8 апреля, на оперативном совещании в региональном правительстве.

Пока благоустройство ведется некачественно не только в отдаленных микрорайонах, но и на основных магистралях. Чтобы исправить ситуацию, от глав администраций районов потребовали лично выходить на улицы.

«То, в каком состоянии находится город, меня не удовлетворяет. Требую с сегодняшнего дня всех сотрудников администраций города и районов переодеть в джинсы и вывести на улицы. Чтобы работали всю субботу и воскресенье. Температура воздуха с сегодняшнего дня резко повышается, по городу полетит пыль, у людей начнется аллергия. Поэтому надо убираться круглосуточно», - подчеркнул губернатор Олег Мельниченко. Его цитирует пресс-служба правительства.

В понедельник состоится большой объезд. Если работа не наладится, планируются организационные выводы.

Весенний месячник по благоустройству и расчистке стартовал в конце марта.

«Рекомендовано всем юридическим лицам и управляющим компаниям обратить внимание на придомовую территорию, на территории, которые у организаций закреплены или имеются, чтобы привести в нормативное состояние. «Пензадормосту» и «Зеленому хозяйству» дано поручение усилиться», - подчеркнул тогда начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Однако в городе пока много проблем. Пензенцы жалуются на грязь, мусор и лужи.

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Гость||

А что мешало раньше это делать?

Гость||

А почему юр.лиц не привлекают?

Имя: Гость
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