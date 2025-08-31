Как быстрее разморозить старый холодильник?

31.08.2025 | 12:08

Вопрос от интернет-пользователя

Как быстро разморозить старый холодильник и не навредить ему?

Ответ специалиста

Избавиться от льда в морозильной камере старого холодильника можно быстрее, используя простой метод.

Для начала выключите устройство и вытащите вилку из розетки. Уберите все продукты и оставьте дверь открытой.

Далее используйте миску с горячей водой: поставьте ее на полку. Пар будет способствовать разморозке льда. Также наросты можно посыпать солью.

Когда лед станет оттаивать, аккуратно начинайте удалять его пластиковой или резиновой лопаткой. По завершении процесса насухо протрите камеру.