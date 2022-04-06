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Общество

В Пензе в честь Благовещения по традиции выпустят в небо голубей

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В четверг, 7 апреля, православные пензенцы будут отмечать один из двенадцати основных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

В Спасском кафедральном соборе по этому поводу пройдет литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Богослужение начнется в 8:00.

«Планируется, что традиционно после литургии (ориентировочно в 10:00) владыка выпустит в небо голубей», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Подобные службы проводятся в областном центре ежегодно.

«Архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что она родит сына и назовет его Иисус Христос, и вот с того времени этот праздник празднуется. Благая весть, что она родит нашего Спасителя», - напомнила одна из прихожанок, отмечавшая праздник в прошлом году.

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Гость||

Зачем славянам иудейские обычаи?

Гость||

Что благого сегодня может быть, кроме отплытия Жирика

Гость||

щастьетакакое!

Гость||

Сретенье господне свалилось на наши головы.

Гость||

Гость писал(a):

Сретенье господне свалилось на наши головы.
что такое сретенье?

Гость||

Где защитники животных? Зачем голубей мучить? Какое-то средневековье... Театральщина очередная...

Гость||

Ох, как черти то скрежещут зубами!

Я не про комментаторов, а про их хозяев.

Гость||

Боги, черти, ангелы... Живут только в твоём больному воображении

Имя: Гость
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