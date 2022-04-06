В Пензе в честь Благовещения по традиции выпустят в небо голубей

06.04.2022 | 15:57

В четверг, 7 апреля, православные пензенцы будут отмечать один из двенадцати основных праздников - Благовещение Пресвятой Богородицы.

В Спасском кафедральном соборе по этому поводу пройдет литургия, которую возглавит митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим. Богослужение начнется в 8:00.

«Планируется, что традиционно после литургии (ориентировочно в 10:00) владыка выпустит в небо голубей», - сообщили в информационном отделе Пензенской епархии.

Подобные службы проводятся в областном центре ежегодно.

«Архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что она родит сына и назовет его Иисус Христос, и вот с того времени этот праздник празднуется. Благая весть, что она родит нашего Спасителя», - напомнила одна из прихожанок, отмечавшая праздник в прошлом году.