Пензенцы выпустили птиц в праздник Благовещения

07.04.2021 | 18:28

Борис Евсеев уже 60 лет ловит птиц и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приносит пернатых к православным храмам. Продает их верующим.

«Это щеглы, чижи были, реполовы. Мы ловим их. Некоторые с осени у меня сидели», - рассказал мужчина.

За живой товар продавцы просили 150 рублей. Пензенцы покупали птиц, отпускали их в небо и спешили в Успенский кафедральный собор. Там прошла торжественная служба. Возглавлял ее митрополит Серафим.

«Архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что она родит сына и назовет его Иисус Христос, и вот с того времени этот праздник празднуется. Благая весть, что она родит нашего Спасителя», - отметила прихожанка Татьяна Алексеева.

После окончания трехчасовой литургии верующие собрались во дворе храма, куда заранее принесли белых голубей в клетке. Прихожане обменялись пожеланиями и выпустили птиц из рук.

В Благовещение у православных всякая работа считается грехом. В этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», говорили в старину.