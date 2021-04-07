Общество

Пензенцы выпустили птиц в праздник Благовещения

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Борис Евсеев уже 60 лет ловит птиц и в праздник Благовещения Пресвятой Богородицы приносит пернатых к православным храмам. Продает их верующим.

«Это щеглы, чижи были, реполовы. Мы ловим их. Некоторые с осени у меня сидели», - рассказал мужчина.

За живой товар продавцы просили 150 рублей. Пензенцы покупали птиц, отпускали их в небо и спешили в Успенский кафедральный собор. Там прошла торжественная служба. Возглавлял ее митрополит Серафим.

«Архангел Гавриил явился Деве Марии и сказал, что она родит сына и назовет его Иисус Христос, и вот с того времени этот праздник празднуется. Благая весть, что она родит нашего Спасителя», - отметила прихожанка Татьяна Алексеева.

После окончания трехчасовой литургии верующие собрались во дворе храма, куда заранее принесли белых голубей в клетке. Прихожане обменялись пожеланиями и выпустили птиц из рук.

В Благовещение у православных всякая работа считается грехом. В этот день «птица гнезда не вьет, девица косы не плетет», говорили в старину.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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Гость||

ну за чем ловить птичку что бы потом её выпустить

Гость||

Почему молчат зоозащитники??? Процентов 90 выпущенных сегодня птиц погибнет от голода. Выпускать нужно когда появится зелень и полетят "мухи". Эти птахи обречены...

Гость||

Гость писал(a):

ну за чем ловить птичку что бы потом её выпустить
Птичные барыги за этот день имеют с продаж от 10 до 30 тысяч рублей.

Имя: Гость
Комментарий:

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