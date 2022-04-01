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Общество

Владелица балкона признана виновной в травмировании пензячки

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Жительница Пензы, по чьей вине пострадала пенсионерка, не смогла доказать в суде свою непричастность к инциденту.

6 февраля 2019 года на 60-летнюю горожанку, проходившую мимо дома № 10 на улице Попова, с козырька балкона рухнула глыба льда. Бригада скорой помощи доставила пензячку в тяжелом состоянии в больницу. Она получила множественные переломы и впоследствии стала инвалидом III группы.

На место ЧП также прибыли сотрудники обслуживающей компании. Мастер пояснил, что управляющая организация в рамках обязанностей чистит крышу многоэтажки, но не навесы над балконами.

В 2020 году генерального директора управляющей организации, обслуживающей дом, привлекли к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его вина заключалась в том, что он не довел до владелицы квартиры информацию о незаконности остекления и установки крыши балкона, о необходимости чистки снега и наледи с козырька, а также не оградил место возможного схода наледи сигнальными лентами и не установил предупреждающие и запрещающие знаки. Руководителя организации оштрафовали на 40 000 рублей и обязали возместить пострадавшей горожанке моральный вред.

Однако козырек балкона был установлен самовольно. Обязанность по его содержанию должна нести хозяйка жилища. Женщина считала, что чистить кровлю и козырьки балконов должна исключительно управляющая компания, но это мнение оказалось неверным.

«Согласно «Правилам содержания общего имущества в многоквартирном доме», крыша включена в состав общего имущества, а козырек над балконом квартиры в перечень общего имущества не входит, поскольку не относится к числу ограждающих несущих конструкций и служит для эксплуатации только одного жилого помещения», - пояснила пресс-секретарь Пензенского областного суда Наталья Яшина.

Владелица балкона с козырьком должна либо самостоятельно счищать с него снег и лед, либо заключить договор на такую работу со специализированной организацией. Но она не предотвратила падение ледяной глыбы, поэтому суд взыскал в пользу искалеченной женщины компенсацию морального вреда в размере 200 000 рублей.

Горожанка не согласилась с решением и подала апелляционную жалобу, которую судебная коллегия по гражданском делам Пензенского областного суда оставила без удовлетворения. Решение вступило в силу.

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Гость||

всем раздали подарки и то хорошо

Гость||

это как же она сама должна была его почистить??

Гость||

Гость писал(a):

это как же она сама должна была его почистить??
Бухаешь?

penzainform.ru писал(a):

либо заключить договор на такую работу со специализированной организацией

Гость||

Гость писал(a):

это как же она сама должна была его почистить??
Учись читать:

penzainform.ru писал(a):

Владелица балкона с козырьком должна либо самостоятельно счищать с него снег и лед, либо заключить договор на такую работу со специализированной организацией.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Женщина считала, что чистить кровлю и козырьки балконов должна исключительно управляющая компания, но это мнение оказалось неверным.
Эта дура живёт в мире фантазий.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2020 году генерального директора управляющей организации, обслуживающей дом, привлекли к ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Его вина заключалась в том, что он не довел до владелицы квартиры информацию о незаконности остекления и установки крыши балкона, о необходимости чистки снега и наледи с козырька, а также не оградил место возможного схода наледи сигнальными лентами и не установил предупреждающие и запрещающие знаки.
УК тоже живёт в мире фантазий. Совсем забыли о своих обязанностях и тылах. Мысль о том что крыша и козырек балкона не общедомовое имущество затмила им все остальное.

Гость||

Ага, точно! А снег с крыши кто ей накидал на козырёк?

Имя: Гость
Комментарий:

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