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Происшествия | Пензячка, пострадавшая при сходе наледи на Попова, в тяжелом состоянии

07.02.2019|09:09
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Региональное управление СК РФ начало доследственную проверку по факту травмирования женщины на улице Попова. Во второй половине среды, 6 февраля, на горожанку рухнула наледь с дома № 10. Удар пришелся на ноги и спину.

«Пострадавшая 1961 года рождения госпитализирована в клиническую больницу № 6 им. Захарьина», - уточнила ИА «ПензаИнформ» старший помощник руководителя управления Татьяна Махницкая.

Следователь с криминалистами осмотрел место происшествия. Проверка проводится по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

Устанавливаются все обстоятельства случившегося. По итогам проверки следователь даст правовую оценку действиям (бездействию) работников управляющей компании «Западная», которая обслуживает указанный дом.

Наледь упала на женщину с козырька балкона на 5-м этаже. По словам сотрудника УК «Западная» Михаила Автаева, организация обязана и чистит крышу многоэтажки, но не навесы над балконами.

«Почему не чистятся козырьки? Потому что это считается самостроем. То есть по проекту, если можете посмотреть, другие балконы - без козырьков. То есть жители самовольно возводят, и на них уже возлагается ответственность по очистке козырьков. Кровлю мы чистим, а балконы - не обязаны», - объяснил Михаил Автаев.

Соседи рассказали, что в квартире со злополучным балконом хозяева года два уже не появляются.

По данным ИА «ПензаИнформ», пострадавшая находится в тяжелом состоянии.

Источник — фото penza.sledcom.ru
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Гость|07.02.2019 09:26|

А над подъездом козырьки? Уже месяц лёд нарастает и глыбы свисают над подъездом. С детьми приходится из подъезда выбегать, только больно то не разбежишься под ногами тоже лёд. Куда только не звонили и не писали, и сюда в пензаинформ писали и фото прикладывади, никому дела нет. Будем ждать наверное что тоже упадёт на кого нибудь чтоб хоть зашевелились.

Гость|07.02.2019 09:35|

А почему не фоткают сосульки наши правильные граждане?Или они только на водителей могут стучать?!Стукачи где вы все?!

Гость|07.02.2019 09:50|

penzainform.ru писал(a):

о есть жители самовольно возводят, и на них уже возлагается ответственность по очистке козырьков. Кровлю мы чистим, а балконы - не обязаны», - объяснил Михаил Автаев.
чё за бред-работать вы просто не хотите вот и пишите отписки глупые

Гость|07.02.2019 09:56|

Кто то из управляющей компании выхватит срок. Инфа 100%. На счёт того, что наледь с чьего то балкона сошла - доказательств никаких + никто так запариваться и не будет.

Гость|07.02.2019 10:07|

То есть почистили 100 метров, а один метр болела не осилили? А если бы на твою мать упал лёд?

Гость|07.02.2019 10:09|

Хорошо хоть машины не повредило

Гость|07.02.2019 10:20|

Причем машины тут, человека не жалко? ЖКХ причём обвинила жителей за то, что у нас есть балконы и мы их сами построили.Все виноваты, но не они.

Гость|07.02.2019 10:26|

penzainform.ru писал(a):

Соседи рассказали, что в квартире со злополучным балконом хозяева года два уже не появляются.

Найти и обязать платит пожизненное содержание пострадавшей.

Гость|07.02.2019 10:28|

Гость писал(a):

Причем машины тут, человека не жалко? ЖКХ причём обвинила жителей за то, что у нас есть балконы и мы их сами построили.Все виноваты, но не они.

Балкон построен по проекту, а вот хитромудрые понастроили всяких скворечников на них, что не соответствует проекту. К ногтю таких вывороченных.

Гость|07.02.2019 10:33|

Гость писал(a):

Стукачи где вы все?!
рядом с тобой, в соседней камере

Гость|07.02.2019 10:35|

Гость писал(a):

их скворечников на них, что не соответ
Сейчас эти проекты если проверить в том числе и балконы, то они и весь дом не будут отвечать ныне существующим требованиям проектировщик мкд. Так что писака учи мат.часть а только потом пиши.

Гость|07.02.2019 10:40|

penzainform.ru писал(a):

. По словам сотрудника УК «Западная» Михаила Автаева, организация обязана и чистит крышу многоэтажки, но не навесы над балконами
Миха надо было сказать проще прилетело сверху на все воля божья можа это кара небесная.

Гость|07.02.2019 10:45|

Интересно кто понастроил то? Вы видели что там? Выходит что надо покупать квартиру и там было отражено, что имеется балкон, а какое там покрытие и крыша это не имеет значение. Какие скворечники милки Вы о чем?

Имя: Гость
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