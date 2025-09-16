Суд запретил пензенцу администрировать каналы в Telegram

16.09.2025 | 09:48

21-летнего жителя Пензенской области наказали за публичное оправдание терроризма. Его высказывания в Telegram заметили сотрудники ФСБ.

«Подсудимый, являясь сторонником идеологии нацизма, неоднократно публично оправдывал деятельность украинской националистической организации, признанной в Российской Федерации террористической», - пояснили в областном управлении ФСБ.

Центральный окружной военный суд признал юношу виновным и оштрафовал на 400 000 рублей.

Также пензенца на 2 года лишили права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов и каналов.

Ранее в Сердобске водителя наказали за изображение символики экстремистской организации, которое он разместил на своем BMW. На него наложили взыскание в размере 1 000 рублей.