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Общество

В Пензенской области Тотальный диктант напишут на 9 площадках

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В регионе Тотальный диктант можно будет написать на девяти площадках, три из них расположены в Пензе. Регистрация участников открылась в среду, 30 марта.

Адреса, где пройдет мероприятие, перечислены на сайте Тотального диктанта.

В областном центре проверить свою грамотность можно будет на историко-филологическом факультете педагогического института имени В. Г. Белинского (корпус № 11 на улице Лермонтова, 37, аудитория 357), а также в областной библиотеке имени М. Ю. Лермонтова.

Эти площадки открыты, идет регистрация желающих. Третья - закрытая. Она организована на базе пензенского филиала Военной академии материально-технического обеспечения имени А. В. Хрулева.

Также Тотальный диктант можно будет написать в школе имени М. Ю. Лермонтова в Засечном.

Две площадки откроются в Кузнецке: в школе № 14 и городской библиотеке имени А. Н. Радищева. В Заречном знание правил русского языка проверят в центре грамотности на улице Ленина, 52, в селе Лунино - в школе № 2, в Земетчине - в районной библиотеке.

Тотальный диктант пройдет 9 апреля. Испытание начнется в 14:00.

В 2021 году акция в Пензенской области состоялась 10 апреля. Основной площадкой проведения стала Лермонтовка. Из-за эпидемической ситуации количество мест было ограничено, некоторые участники воспользовались предложением написать диктант в формате #пишемдома под диктовку с сайта. Также можно было пройти испытание в режиме конференции Zoom.

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