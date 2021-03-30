Пензенцам предлагают написать Тотальный диктант тремя способами

30.03.2021 | 17:19

В среду, 31 марта, на сайте totaldict.ru начнется регистрация желающих снова принять участие в международной акции «Тотальный диктант».

Добровольная проверка грамотности состоится 10 апреля в 14:00. В Сурском крае она пройдет на нескольких открытых площадках в Пензе, Заречном и районах области. Основным местом проведения акции станет областная библиотека им. М. Ю. Лермонтова (проспект Строителей, 168а).

Количество мест на каждой площадке ограничено санитарными требованиями, поэтому важно успеть зарегистрироваться на сайте totaldict.ru.

Кроме того, текст писателя Дмитрия Глуховского можно написать в формате #пишемдома под диктовку с сайта.

Есть и третий вариант. В этом году жители Пензенской области впервые смогут написать Тотальный диктант в режиме конференции в Zoom. Диктовать текст будет местный специалист, а работы проверит городская экспертная комиссия.

Кроме того, В 15:30 начнется Тотальный диктант на английском языке в 18 городах России. Среди участников разыгрывается двухнедельный курс в языковой школе с проживанием в принимающей семье.

Дополнительную информацию можно узнать на сайте totaldict.ru, сообщили в пресс-службе правительства Пензенской области.