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Общество

Пензенские компании-перевозчики не нашли поддержки в арбитражном суде

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Арбитражный суд Пензенской области подтвердил законность решения регионального управления Федеральной антимонопольной службы о монопольно высокой цене на проезд в автобусах.

Речь идет о том, что 14 ноября 2020 года несколько пензенских транспортных компаний: «Корпорация Дилижанс», ТК «Дилижанс» и «Меркурий» - повысили стоимость проезда в автобусах большой вместимости с 23 до 27 рублей.

25 июня 2021 года Пензенское УФАС признало установление этого тарифа злоупотреблением доминирующим положением и нарушением закона «О защите конкуренции». Комиссия пришла к выводу, что тариф в размере 27 рублей находится за пределами конкурентной цены, а заложенные в него транспортными компаниями затраты не подтверждены.

Перевозчикам были выданы предписания о прекращении нарушения антимонопольного законодательства.

В конце июля 2021 года ООО «Меркурий», а в августе ООО «Компания Дилижанс» и ООО «Транспортная компания «Дилижанс» оспорили решения и предписания УФАС в арбитраже.

29 марта Арбитражный суд Пензенской области полностью отказал перевозчикам в требованиях признать незаконными и отменить решения и предписания антимонопольщиков.

«После вступления решения в законную силу срок исполнения предписаний будет возобновлен. Виновные должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности, общая сумма штрафа составила более 1,1 млн рублей», - сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

Ранее Арбитражный суд Пензенской области принял аналогичное решение в отношении компаний-перевозчиков, повысивших стоимость проезда в маршрутных такси с 27 до 32 рублей.

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

, общая сумма штрафа составила более 1,1 млн рублей», -
А сколько они хапнули?

Гость||

Нам вернут незаконно присвоенные маршрутчиками(их хозяевами) наши деньги?

Имя: Гость
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