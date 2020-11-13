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Общество

С 14 ноября в Пензе повысится стоимость проезда в транспорте

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С субботы, 14 ноября, в Пензе повысится стоимость проезда и провоза багажа на большинстве маршрутов общественного транспорта.

Речь идет о направлениях, обслуживаемых двумя группами компаний - «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»).

Это маршруты № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82с, 85, 89, 73, 93.

В автобусах большого класса цена за билет составит 27 рублей, малого - 32.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых другими перевозчиками, а также в троллейбусах не изменится.

Администрация Пензы направила пакеты документов в региональное УФАС России и прокуратуру для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий. Законных оснований запретить перевозчикам увеличивать стоимость проезда у мэрии нет.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

слов нет

Гость||

А Путин знает?

Гость||

Почти на 15% - как тебе такой уровень инфляции, Росстат?

Гость||

Гость писал(a):

А Путин знает?
Он на общественном транспорте не ездит.

Гость||

Кап ремонт, проезд - ну что довольны , 80% дебилы?

Гость||

Ура! Так вам и надо!

Гость||

чертова клоака

Гость||

Да,так и надо

Гость||

Вы должны оплачивать свой выбор

Гость||

Это точно

Гость||

Нельзя так с людьми !

Тогда спрашивайте с транспортников- соблюдение расписания, сан.обработка.Что то хлорочки запаха после конечной не чуствуется.В Ульяновске тоже компенсацию за уменьшение пассажиропотока, на маски и дез.средства просить стали.

Гость||

Совсем оборзели! Что ещё сказать? Дорожают продукты, коммуналка, лекарства. Зарплата у кого-нибудь так повысилась? Не стесняйтесь, отзовитесь! Мне известно, что президент себе и сподвижникам повысил (в процентах от их зарплаты нехило выходит). У бабуси с минималкой вообще сдвигов нет, доплату только сократят. Опять же - экономия для государства. Звери!!!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Администрация Пензы направила пакеты документов в региональное УФАС России и прокуратуру для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий. Законных оснований запретить перевозчикам увеличивать стоимость проезда у мэрии нет.
Да не уж то. Разрывайте контракт на перевозки ,не хотят ,не надо,закупайте в лизинг под гарантии государства подвижной состав для муниципального МБУ АТХ и попутно обратиться напрямую к Бастрыкину ,пусть расследует преднамеренное банкротство МУП ППП ,Горэлектротранса и ПензаЛифта. Фоминых ,кривозубова и Бочкарёву на нары ,их собственность наворованную в доход государства и ещё Тюгаева из Италии притащить .

Гость||

20.31, вы стадо.

Гость||

20.34, попердел? Плати.

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Имя: Гость
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