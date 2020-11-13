С 14 ноября в Пензе повысится стоимость проезда в транспорте

13.11.2020 | 20:11

С субботы, 14 ноября, в Пензе повысится стоимость проезда и провоза багажа на большинстве маршрутов общественного транспорта.

Речь идет о направлениях, обслуживаемых двумя группами компаний - «Дилижанс» (ООО ТК «Дилижанс», ООО «Компания Дилижанс», ООО «Корпорация Дилижанс», ООО «Автокомбинат») и «Меркурий» (ООО «Меркурий», ООО «Меркурий-авто-6»).

Это маршруты № 1, 1т, 2а, 4, 5, 5к, 6, 8, 9, 9к, 9м, 10, 10а, 13, 16, 17, 18, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, 34, 39, 41, 43, 49, 54, 55, 59, 63, 66, 68, 70, 71, 75, 77, 80, 81, 82с, 85, 89, 73, 93.

В автобусах большого класса цена за билет составит 27 рублей, малого - 32.

Стоимость проезда на маршрутах, обслуживаемых другими перевозчиками, а также в троллейбусах не изменится.

Администрация Пензы направила пакеты документов в региональное УФАС России и прокуратуру для проведения проверки и принятия мер в рамках своих полномочий. Законных оснований запретить перевозчикам увеличивать стоимость проезда у мэрии нет.