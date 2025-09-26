Сетевое издание|18+|Пятница|26 сен 2025|11:18
Общество

В мэрии ожидают незначительных прорывов при пуске тепла

В пятницу, 26 сентября, замглавы администрации Пензы Ильдару Усманову на сессии гордумы пришлось еще раз объяснить, почему в областном центре так рано включили отопление. Вопрос задал депутат Михаил Лисин.

«Наступило похолодание, ночью на следующей неделе будет уже до -1 градуса. У нас помещения остынут: детсады, школы, учреждения здравоохранения. Дети к понедельнику придут и будут мерзнуть, в связи с этим было принято решение приступить к пуску тепла», - сообщил Усманов.

Михаил Лисин обратил внимание, что все лето по городу «велись раскопки», и поинтересовался, успели ли ресурсники выполнить план. «Не замерзнем?» - уточнил он.

По словам Ильдара Усманова, коммунальщики активно работали, устраняя прорывы в результате гидравлических испытаний. «Пуск покажет, насколько подготовились. Незначительные порывы будут при пуске, но мы надеемся, что ресурсоснабжающие организации в кратчайшие сроки устранят [их] и дадут тепло жителям», - отметил он.

По данным на 19:00 четверга, 25 сентября, в Пензе дали отопление в примерно 40% учреждений образования. Планируется, что к понедельнику батареи нагреются во всех школах и детских садах.

Процесс подключения отопительной системы будет проходить поэтапно, в течение 10 дней. В основной части жилого фонда батареи потеплеют только в начале октября, сообщили в мэрии.

