Штрафы за курение в подъезде собираются значительно повысить

26.09.2025 | 10:07

Депутаты Госдумы РФ обратились к министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением увеличить штрафы за курение и распитие спиртного в подъезде.

По их мнению, нарушение должно обходиться гражданам в 15 000 рублей, а повторное - в 30 000. В последнем случае следует предусмотреть и административный арест на 15 суток, пишет «Газета.ru».

Сенатор Ольга Епифанова в беседе с изданием оценила вероятность появления такого законопроекта в ближайшие 2 года в 75%.

«Документ уже внесен в Госдуму и получил поддержку большинства парламентариев, что свидетельствует о намерении серьезно ужесточить ответственность», - заявила она.

По ее словам, принятие закона заметно улучшит санитарные условия в домах и защитит интересы жильцов, но только в случае честного и системного применения санкций.

Российский законопроект во многом опирается на опыт других стран. Так, большие штрафы за курение и распитие спиртного в подъезде действуют в Сингапуре, Исландии, Новой Зеландии. Они доказали свою эффективность.

Сейчас в России за такие нарушения налагается штраф в 1 500 рублей.