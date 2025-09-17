Сетевое издание|18+|Среда|17 сен 2025|18:29
Из жизни

В Заречном пострадавшей на батуте девочке заплатят 75 000 рублей

В Заречном предприниматель заплатит девочке 75 000 рублей за травму, полученную в батутном парке «Звезда».

Школьница пришла в парк с бабушкой в свой 11-й день рождения в июле 2024 года. Прыгая на батуте, она поранила ногу. Медики диагностировали у ребенка закрытый перелом лодыжки.

Мама девочки посчитала, что предприниматель, оказывавший услугу, должен компенсировать ее дочери моральный вред, и направила ему претензию. Не получив ответа, женщина обратилась в Зареченский городской суд и пояснила, что она и ее ребенок испытали стресс. Девочка не смогла участвовать в танцевальном конкурсе в Туапсе, к которому готовилась и о котором мечтала.

Предприниматель не признал вину. Он указал, что сопровождавшая ребенка бабушка не контролировала его надлежащим образом. Однако суд нашел этот довод несостоятельным: взрослые не допускаются в зону батутов, за детьми следят сотрудники ответчика.

«Кроме того, было установлено, что инструктаж по технике безопасности не проводился, на батуте ребенок прыгал без постоянного обязательного контроля со стороны администратора парка», - уточнили в областном суде.

Требования матери были удовлетворены. С предпринимателя взыскали в пользу истицы и ее дочери компенсацию морального вреда и штраф на общую сумму 75 000 рублей.

Не согласившись с решением, ответчик подал апелляционную жалобу. Областной суд оставил ее без удовлетворения.

