В Пензе отопление появилось в 40% учреждений образования

В четверг, 25 сентября, в администрации Пензы прошло совещание, на котором обсудили запуск отопления.

По данным на 19:00, в городе начали работать более 40 центральных тепловых пунктов, которые снабжают ресурсом многоквартирные дома, школы и детсады, учреждения спорта, культуры, здравоохранения и другие социальные объекты.

По словам главы Пензы Олега Денисова, к теплу уже подключено около 40% учреждения образования. Планируется, что к понедельнику батареи нагреются во всех школах и детских садах.

«После выходных дети должны прийти в помещения с комфортной температурой», - подчеркнул Денисов.

Процесс подключения отопительной системы будет проходить поэтапно, в течение 10 дней. В основной части жилого фонда батареи потеплеют только в начале октября.

«Уточнить срок подачи тепла по конкретному адресу можно в единой дежурно-диспетчерской службе - 63-10-05. Также можно обратиться в тепловую справочную службу - 45-85-69, в АО «Пензтеплоснабжение» - 23-31-42, в АО «Энергоснабжающее предприятие» - 69-73-03», - добавили в пресс-службе администрации города.

