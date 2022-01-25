Общество

Более 1 000 жителей области написали губернатору о нечищеном снеге

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На заседании правительства Пензенской области, состоявшемся во вторник, 25 января, обсуждалась работа с вопросами, которые поднимают жители региона в соцсетях.

В частности, были озвучены основные темы обращений жителей Сурского края. Это в первую очередь содержание улично-дорожной сети, внутридворовых и внутриквартальных территорий. С начала января на некачественную уборку снега пожаловались больше тысячи человек, 700 из которых - жители Пензы.

На совещании говорилось о том, что все запросы должны обрабатываться и решаться в максимально сжатые сроки и давать ответную реакцию, не допускающую формального подхода.

Так, главы администраций должны закрепить дворы и дороги за сотрудниками, а те, в свою очередь, станут ежедневно контролировать ситуацию на этих территориях.

«Население пишет, на что надо обратить внимание, рассказывает о том, что и где происходит. Поэтому будьте благодарны людям за запросы и обеспечьте своевременное реагирование на них. Нельзя оставлять без ответа конкретные обращения», - обратился к участникам совещания губернатор Олег Мельниченко, добавив, что до новых снегопадов дворы и пешеходные дорожки должны быть расчищены.

Также на совещании глава региона раскритиковал работу управляющих компаний, не выполняющих обязательства перед жителями обслуживаемых ими домов.

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Гость||

Написали на нечищенном снеге - это административная статья. Хотя, мэрия сказала, что уличных туалетов достаточно.

Гость||

Пусть игровые автоматы уберет из города,вот это тема

Гость||

Когда закроет разливайку на карпинского 41 там же школа,дети

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Население пишет,
Оно официальные обращения не пишет. В падлу. А все эти всхрюки в социальных сетях как писанина на заборе.

Гость||

Он им ответил ?

Гость||

Собак бездомных с гпз отложите, а то будет как в другом регионе. Кому снег мешает передайте в пустыню. На всех не угодить. А в жару лёд раздавать.

Гость||

А с транспортом когда решат вопрос? Доехать невозможно никуда: то биткоин едут скотовозки, то вообще нет, и проезд по конским ценам!

Имя: Гость
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