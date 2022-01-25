Более 1 000 жителей области написали губернатору о нечищеном снеге

25.01.2022 | 15:11

На заседании правительства Пензенской области, состоявшемся во вторник, 25 января, обсуждалась работа с вопросами, которые поднимают жители региона в соцсетях.

В частности, были озвучены основные темы обращений жителей Сурского края. Это в первую очередь содержание улично-дорожной сети, внутридворовых и внутриквартальных территорий. С начала января на некачественную уборку снега пожаловались больше тысячи человек, 700 из которых - жители Пензы.

На совещании говорилось о том, что все запросы должны обрабатываться и решаться в максимально сжатые сроки и давать ответную реакцию, не допускающую формального подхода.

Так, главы администраций должны закрепить дворы и дороги за сотрудниками, а те, в свою очередь, станут ежедневно контролировать ситуацию на этих территориях.

«Население пишет, на что надо обратить внимание, рассказывает о том, что и где происходит. Поэтому будьте благодарны людям за запросы и обеспечьте своевременное реагирование на них. Нельзя оставлять без ответа конкретные обращения», - обратился к участникам совещания губернатор Олег Мельниченко, добавив, что до новых снегопадов дворы и пешеходные дорожки должны быть расчищены.

Также на совещании глава региона раскритиковал работу управляющих компаний, не выполняющих обязательства перед жителями обслуживаемых ими домов.