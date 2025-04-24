8 членов правительства Пензенской области лишились премии

24.04.2025 | 12:07

8 членов правительства Пензенской области получили взыскания с разными мотивировками - от замечания до выговора - и лишились премии. Об этом в четверг, 24 апреля, на заседании регионального кабмина заявил губернатор Олег Мельниченко.

По его словам, причина заключается в том, что они не справились со своими обязанностями.

«Я предупреждал, как надо работать. Будете через выговоры меня слышать и, соответственно, премий будете лишены», - обратился Мельниченко к участникам заседания.

Губернатор отметил, что его поручения также не были выполнены в нескольких районах области. Их главам объявлены взыскания.

В апреле 2021 года Олег Мельниченко объявил выговор министру образования Александру Воронкову. Причиной стали два ЧП: задержание ученика школы в Верхнем Ломове, который, предположительно, планировал теракт, и отравление детей хлором в бассейне в Нижнем Ломове.

В октябре 2021 года по решению Олега Мельниченко Александр Воронков был отправлен в отставку.