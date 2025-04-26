В составе правительства Пензенской области произошли изменения

26.04.2025 | 10:32

В состав регионального правительства вошел еще один человек. Соответствующий указ губернатора опубликован в пятницу, 25 апреля.

«Внести изменение в состав правительства Пензенской области, включив в него Изосимова Максима Сергеевича - министра цифрового развития и связи Пензенской области», - говорится в документе.

О назначении Максима Изосимова на должность замминистра цифрового развития и связи Пензенской области с возложением на него обязанностей главы ведомства стало известно 18 февраля 2025 года. До этого он занимал должность замминистра ЖКХ и ГЗН.

В 2024 году министерство цифрового развития, транспорта и связи было переименовано в министерство цифрового развития и связи. Соответственно, минстрой стал министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства.

24 апреля на заседании регионального кабмина 8 членов правительства Пензенской области получили взыскания с разными мотивировками - от замечания до выговора - и лишились премии. Причина заключается в том, что они не справились со своими обязанностями.