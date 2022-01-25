Работой управляющих компаний недовольны в правительстве области

25.01.2022 | 11:20

Неудовлетворительная работа управляющих компаний по очистке дворов от снега, а крыш и карнизов - от наледи и сосулек стала предметом обсуждения на оперативном совещании в правительстве Пензенской области во вторник, 25 января.

В частности, речь шла о недовольстве пензенцев работой управляющих компаний, которые не справляются со своими задачами, однако получают деньги от населения.

Глава региона Олег Мельниченко подчеркнул, что жилые кварталы должны очищаться после каждого снегопада, как это делается с магистральными дорогами и тротуарами, и потребовал собрать представителей управляющих компаний и заставить их исполнять свои обязанности. А по тем организациям, которые игнорируют требования закона, должны быть приняты соответствующие решения.

Кроме того, участникам совещания напомнили, что контроль за содержанием территорий в нормативном состоянии должна осуществлять жилищная инспекция. В пресс-службе правительства региона добавили, что эту структуру ждет реорганизация, предложения по которой должны быть подготовлены в ближайшее время.

Ранее качество уборки снега во дворах и ликвидации ледяных образований на кровлях проверили замглавы администрации Пензы Павел Якунин и начальник управления ЖКХ Анатолий Синичкин. Они также удостоверились в недобросовестной работе управляющих компаний.