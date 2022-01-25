Общество

Работой управляющих компаний недовольны в правительстве области

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Неудовлетворительная работа управляющих компаний по очистке дворов от снега, а крыш и карнизов - от наледи и сосулек стала предметом обсуждения на оперативном совещании в правительстве Пензенской области во вторник, 25 января.

В частности, речь шла о недовольстве пензенцев работой управляющих компаний, которые не справляются со своими задачами, однако получают деньги от населения.

Глава региона Олег Мельниченко подчеркнул, что жилые кварталы должны очищаться после каждого снегопада, как это делается с магистральными дорогами и тротуарами, и потребовал собрать представителей управляющих компаний и заставить их исполнять свои обязанности. А по тем организациям, которые игнорируют требования закона, должны быть приняты соответствующие решения.

Кроме того, участникам совещания напомнили, что контроль за содержанием территорий в нормативном состоянии должна осуществлять жилищная инспекция. В пресс-службе правительства региона добавили, что эту структуру ждет реорганизация, предложения по которой должны быть подготовлены в ближайшее время.

Ранее качество уборки снега во дворах и ликвидации ледяных образований на кровлях проверили замглавы администрации Пензы Павел Якунин и начальник управления ЖКХ Анатолий Синичкин. Они также удостоверились в недобросовестной работе управляющих компаний.

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Гость||

А своей работай они довольны???

Гость||

penzainform.ru писал(a):

подчеркнул, что жилые кварталы должны очищаться после каждого снегопада, как это делается с магистральными дорогами и тротуарами
то есть с большой задержкой?

Гость||

Гость писал(a):

А своей работай они довольны???
А директор УК?

Гость||

Пишите какие УК плохо работают и где.

Гость||

У у.к. нет не денег не техники как работать?

Гость||

Гость писал(a):

У у.к. нет не денег не техники как работать?
Самоликвидироваться и не мучить жителей и город. Или вы деньги жителей под проценты как в ТСЖ размещаете?

Гость||

УКашная лопата – где и что она гребет?

Гость||

А директор УК?

-----

А директор УК не доволен работой правительства области.

Гость||

Гость писал(a):

А директор УК не доволен работой правительства области.
Но собственники ежемесячно платят УК. Не с правительством области. И договор собственники заключили с УК. Не с правительством области. И голосовали на общедомовом собрании собственники за УК. Не за правительство области.

Гость||

Да чинки сами в носу ковыряются целый день за сотни тысяч пузаны!

Гость||

Нам нового начальника назначили мы с этим по домам и разошлись , одна показуха . Мельниченко , Куриченко . Пока нам начальников назначают нехрена не измениться.

Дожили !!!! За что боролись на то и .......напоролись ! Не новости ,а тухляж...

Гость||

Но собственники ежемесячно платят УК. Не с правительством области. И договор собственники заключили с УК. Не с правительством области. И голосовали на общедомовом собрании собственники за УК. Не за правительство области

----

А собственики не довольны работой УК и правительством области.Круг замкнулся.Все просто.

Гость||

Это всё потому что нет контроля, а если штрафы то для них они смешные

Гость||

О. Мельниченко подчеркнул, что жилые кварталы должны очищаться после каждого снегопада, как это делается с магистральными дорогами и тротуарами. И где это делается, это называется сдвижка снега трактором с дороги на обочину и тротуары а потом обратно.

Гость||

Вот дают? Пишите нам какие УК плохо работают?

Вот Дудом!

Вы найдите хоть одну компанию в Пензе и ее директора, который хорошо работает и на кого нет жалоб жителей буквально по всем вопросам ЖКХ?

Эти не УК а самозванцы с семейным бизнесом без техники и рабочих! Разогнать их всех без выходного пособия! И чтобы э

ти "рожи" не видеть впредь в ЖКХ?

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Имя: Гость
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